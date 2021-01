PlatinumGames komt dit jaar met nog een aankondiging

Bayonetta-ontwikkelaar PlatinumGames heeft voor dit jaar nog in ieder geval een aankondiging voor ons in petto.

De ontwikkelaar kwam vorig jaar al met een website waarin men de komst van vier projecten teasede. Dit waren onder andere The Wonderful 101, de nieuwe game Project G.G. en een nieuwe PlatinumGames-studio in Tokio. Echter werd het vierde project nooit officieel onthuld en alleen ingevuld met een vraagteken.

Daar is onlangs wel een kleine wijziging aan gedaan, namelijk door 2021 er onder te vermelden (dit werd gespot door DualShockers). Hiermee krijgen we in ieder geval wel een indicatie van wanneer we meer over dit project gaan horen en hopelijk hoeven we er niet lang meer op te wachten.

Veel fans kijken uit naar Bayonetta 3 dat al jaren geleden werd aangekondigd, maar sindsdien een beetje van de kaart lijkt te zijn verdwenen. Gelukkig krijgen we daarover nog regelmatig te horen dat de ontwikkeling voorspoedig verloopt. We verwachten eigenlijk dat de ontwikkelaar een nieuwe game lijkt te teasen, maar je weet het nooit. Uiteraard zullen we het op de voet blijven volgen! Wat hopen jullie dat de ontwikkelaar voor ons in petto heeft?