PlatinumGames droomt van Star Fox Zero op de Switch

Als het aan PlatinumGames ligt, komt Star Fox Zero naar de Nintendo Switch. Dat heeft studiohoofd Atsushi Inaba laten weten in een gesprek met Video Games Chronicle.

Volgens Inaba is het niet ‘cool’ is dat men geen oudere games kan spelen, omdat deze gebonden zijn aan één platform. Wat hem betreft zouden die oudere games dan ook naar nieuwere platformen moeten worden gebracht. Inaba voegt toe dat betreft Star Fox Zero één en ander afhankelijk is van de mogelijkheden, maar dat hij er zeker over na zou willen denken. Helaas heeft Inaba niet het laatste woord. Die eer is volgens hem aan Shigeru Miyamoto, bedenker van de serie.