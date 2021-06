PlatinumGames’ Babylon’s Fall is nu een live-service game

Tijdens Square Enix Presents werd Babylon’s Fall weer eens getoond. Naast de bevestiging dat de game ook naar de PlayStation 5 komt, zal de game ook constant updates van nieuwe content worden voorzien.

Het feit dat de game een live service game wordt, werd eigenlijk pas na de show bekend. PlatinumGames heeft namelijk wat meer informatie vrijgegeven, waarin men te kennen geeft dat de game na release updates en nieuwe content zal ontvangen. Volgens de beschrijving van de YouTube trailer zullen daar ook “game modi” bij zitten.

De ontwikkelaar laat weten dat de game als singleplayer te spelen is, maar dat het ook mogelijk is om tot vier spelers de kerkers te verslaan. Ongetwijfeld zal daar ook veel van de nieuwe content in gaan zitten. Het is niet bekend of de co-op alleen in de kerkers zit of dat de hele game met vier spelers te spelen is.

Babylon’s Fall blijft wel gewoon de actie-game die Square Enix drie jaar geleden heeft aangekondigd. De focus zal daarbij liggen op hack-and-slash combat. De game speelt zich af in de stad Babylon.