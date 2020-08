Platinum Games wil sequel The Wonderful 101

Het YouTube kanaal GameXplain kreeg de kans om medewerkers van Platinum Games te interviewen over van alles en nog wat. Er kwamen zelfs een aantal leuke nieuwtjes voorbij!

Sequel voor The Wonderful 101?

Hideki Kamiya en Atsushi Inaba werken beide bij Platinum Games. GameXplain mocht ze allerlei vragen stellen, waaronder dus over The Wonderful 101. Ze zien een vervolg op deze game wel zitten, echter komen hier nog wel wat uitdagingen bij kijken. Hier gaan ze helaas verder niet echt op in. Deze informatie geeft in ieder geval wel voer voor een eventueel vervolg, maar dit zal nog wel even op zich laten wachten.

Er waren nog meer nieuwtjes, waaronder de wens om Amaterasu in Super Smash Bros Ultimate te zien. Verder zien de twee een nieuwe samenwerking met Nintendo wel zitten en gaat de ontwikkeling van Bayonetta ‘gewoon goed’. Meer nieuwtjes over bijvoorbeeld de hond in Project GG kun je zien in het filmpje.