PlatinumGames lijkt op Nintendo te wachten qua Bayonetta 3

In een interview met VGC lijkt Bayonetta-bedenker Hideki Kamiya te suggereren dat de bal bij Nintendo ligt qua onthulling van Bayonetta 3.

Bayonetta 3 werd immers tijdens de Game Awards van 2017 aangekondigd door Nintendo, maar sindsdien mogen we blij zijn dat we af en toe een teken van leven krijgen. Toch lijkt dit dus niet helemaal bij PlatinumGames te liggen, want Kamiya zegt dat ze de game maar al te graag willen laten zien. Het team zou zelfs aan het wachten zijn tot ze de game kunnen tonen.

Het zou heel goed kunnen dat Nintendo de game zo laat mogelijk wil laten zien om de game vlak voor release voor het eerst te tonen. Het is in ieder geval wel jammer dat we in de (bijna) vier jaar dat de game in ontwikkeling is we nog geen trailer of screenshot voorbij hebben zien komen. Wellicht dat de ‘Big N’ wacht tot de komende Game Awards? We houden het in ieder geval voor jullie in de gaten.