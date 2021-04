Platinum Games kondigt Sol Cresta aan

Hoewel de game op 1 april werd aangekondigd, blijkt het achteraf niet om een grap te gaan. Platinum Games heeft Sol Cresta aangekondigd, een vervolg op een spel uit 1985.

Het gaat hier om een arcade-achtige shoot ’em up die de ontwikkelaar in samenwerking maakt met Hamster Corp. Sol Cresta is dus een langverwacht nieuw deel in de Cresta-reeks, die in 1980 begon met Moon Cresta en vijf jaar later werd opgevolgd met Terra Cresta. Het nieuwe spel komt uit voor de PS4, Switch en PC. De release zal ergens in 2021 zijn.