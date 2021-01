Alhoewel Bayonetta 3 al enige tijd in ontwikkeling is, horen we maar bar weinig over de game die in 2017 werd aangekondigd.

Je hoeft in ieder geval niet bang te zijn dat de game op de plank is belandt en er schijnt zelfs een licht aan het einde van de tunnel. In een interview met Hamster’s Arcade Archives streams werd Platinum’s Hideki Kamiya gevraagd naar de progressie van hun meest geanticipeerde game.

We hebben aan nieuwe dingen gewerkt zoals Bayonetta 3, niet dat ik teveel kan zeggen … maar ik hoop dat we gedurende het jaar een update kunnen geven”

Tot voor kort was Kamiya niet heel erg spraakzaam als het over het derde deel uit de Bayonetta serie ging. Zo liet hij aan een fan op Twitter weten dat de ontwikkeling van de game goed ging en verklaarde later aan Famitsu dat het zelfs voorspoedig was.

Ondanks de ‘geruststelling’ hebben we sinds de aankondiging niks meer gezien van de game. We weten dat de game exclusief naar de Nintendo Switch komt, maar wanneer blijft de grote vraag. Uiteraard zullen we dit allemaal voor jullie op de voet blijven volgen. Mocht je de eerste twee delen niet gespeeld hebben, check dan onze review eens om te kijken wat je gemist hebt.