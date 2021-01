Piraten arrrrRpg King of Seas verschijnt op 18 februari

3DClouds heeft middels een trailer laten weten dat King of Seas vanaf 18 februari verkrijgbaar zal zijn op de pc, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch.

King of Seas is een actie-RPG dat zich afspeelt in een dodelijke, procedureel gegenereerde piratenwereld. In een woest plot vecht je om te herwinnen wat is afgenomen en begin je aan een episch avontuur in een fantastische wereld vol veldslagen, verloren eilanden en schatten. Een universum vol geweldige personages en adembenemende missies houdt je verankerd, terwijl je ernaar streeft de koning van alle piraten te worden.,