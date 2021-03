Pikmin GO in de maak

Niantic en Nintendo hebben vandaag aangekondigd bezig te zijn met een augmented reality versie van Pikmin, Pikmin GO dus

Zal Pikmin GO een succes gaan worden?

Niantic werkt met Nintendo samen aan verschillende apps, zo blijkt. De eerste die zal later dit jaar zal verschijnen is een augmented reality versie van Pikmin. Er is nog weinig bekend over de gameplay zelf, maar we kunnen ons voorstellen dat het deels op Pokémon GO zal lijken. Shigeru Miyamoto zegt ook dat Pikmin GO zal draaien om ‘het lopen leuker te maken’.

De aankondiging roept ook vragen op, want kunnen zes verschillende Pikmins opwegen tegen de ondertussen 600+ Pokémon? We zijn erg benieuwd hoe Niantic en Nintendo dit samen zullen gaan oplossen. Daarnaast werken ook andere bedrijven aan GO-apps, zoals een Harry Potter variant. Het zal dus nog moeten blijken of Pikmin GO net zo populair zal worden als het grotere broertje Pokémon GO.

Kijk jij uit naar een augmented reality versie van Pikmin?