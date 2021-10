Pikmin Bloom uitgebreid getoond

Waar gisteren enkel de naam bekend is gemaakt, lijkt de game vandaag al uit te komen, in ieder geval in een aantal landen. De mobiele Pikmin-game van Niantic (bekend van Pokémon GO) moedigt ook hier aan om de deur uit te gaan.

Pikmin bestaat inmiddels twintig jaar! De serie werd oorspronkelijk voor de Gamecube gelanceerd en bracht een interessante mix van strategie, platformen en tuinieren naar onze spelkubus. Pikmin Bloom, gemaakt in samenwerking met Niantic en Shigeru Miyamoto, moedigt je wederom aan om naar buiten te gaan. Maar wat ga je daar precies doen.

Je gaat simpelweg naar buiten om virtuele bloemen te planten. Door dit te doen groeien je Pikmin al sneller, welke in het begin nog moeten groeien. Door je Pikmin uiteindelijk op kleine expedities te sturen kun je allerlei soorten fruit verzamelen. Deze zijn op hun beurt weer te veranderen in nectar. Voed je dit aan je Pikmin, dan krijgen ze verschillende kleuren, voornamelijk de blaadjes op hun hoofd. Deze kun je dan weer dagelijks verzamelen.

Geen behoefte om naar buiten te gaan? Ook geen probleem, er is vanuit huis ook het een en ander te doen in Pikmin Bloom. Je kunt nog steeds je kleine plantjes op expedities sturen en blaadjes verzamelen. Het is al met al een passievere ervaring dan Pokémon GO. Gezien Niantic ook laatstgenoemde nog ondersteund is dat misschien logisch. Zo kun je onderweg Pokémons vangen, en ondertussen je flower trail achterlaten voor je Pikmin.

De game is vanaf vandaag beschikbaar in Singapore en Australië. Andere landen zullen snel volgen, al is nog niet duidelijk welke en wanneer. Check hieronder de trailer!