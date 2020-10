Pikmin 3 Deluxe is vandaag uitgekomen!

Pikmin 3 Deluxe is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch.

De complete versie met alles er op en eraan

Pikmin 3 verscheen alweer zeven jaar geleden op de WiiU. In deze deluxe versie zit alle content die als DLC is uitgebracht en zijn er wat kleine extra’s toegevoegd. In afwachting op Pikmin 4 is dit zeker een fijn zoethoudertje. Alles ziet er weer net even scherper en kleurrijker uit in deze Nintendo Switch versie.

Binnenkort vertellen we meer over onze bevindingen in de review van Pikmin 3 Deluxe. Heb jij al eerder een game uit deze serie gespeeld? Laat het ons weten.