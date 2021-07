Phil Spencer ziet nog steeds toekomst in verhaal gedreven games

Phil Spencer laat weten dat verhaal gedreven games nog steeds deel uitmaken van Microsoft’s strategie.

Alhoewel op dit moment bakken geld verdiend worden met live service games, is Phil Spencer van mening dat er nog steeds ruimte is op verhaal gedreven singleplayer games. In een interview met the Guardian laat de baas van Xbox weten dat games met een focus op verhaal nog steeds deel uitmaken van de plannen van Microsoft.

“Ik denk dat we er nu waarschijnlijk meer van aan het bouwen zijn dan in de geschiedenis van Xbox,” vertelde Spencer, waarbij hij de noodzaak benadrukte om risicovollere projecten te ondersteunen, die op hun beurt zullen worden ondersteund door de bredere beschikbaarheid van demo’s en vroege toegang via Xbox Game Pass en streamingtechnologie xCloud.

Xbox zal deze diversiteit bereiken door zijn teams niet te pushen om een ​​bepaalde spelstijl te maken.

“We hebben geen richting of mandaat die zegt dat elke game een doorlopende, aanhoudende game moet zijn”, zegt hoofd van Microsoft Studios Matt Booty. “Neem Psychonauts: er is misschien een Psychonauts 3, maar ik ga [ontwerper] Tim Schafer niet vertellen om het te gaan maken. Als ik de geschiedenis van games ken die hij maakt, denk ik niet dat hij een game gaat maken die seizoenen heeft en vijf jaar duurt.”

Zowel Spencer als Matt Booty benadruken ook de noodzaak om de reikwijdte van waar een succesvolle gamestudio zich zou kunnen bevinden, te verbreden, en het soort verhalen dat Microsoft tijdens het proces kan vertellen uit te breiden. Daartoe zijn studio’s in gebieden die niet traditioneel broeinesten voor game-ontwikkeling zijn, allemaal in het spel.

“Het zou me eigenlijk verbazen als dat niet gebeurt,” zei Spencer, commentaar gevend op het potentieel voor een studio-acquisitie van buiten de grotere ontwikkelingsmarkten.

“Gewoon het talent kennen dat beschikbaar is, en de tools [zoals game-engines Unity en Unreal] die zoveel toegankelijker zijn … Het zou me verbazen als je in de komende drie tot vijf jaar niet veel studio’s ziet op plaatsen die niet de traditionele knooppunten van de ontwikkeling van videogames zijn.”

Dit is niet de eerste keer dat Phil Spencer een uitgesproken mening heeft over waar gamen naartoe gaat. Hij vergeleek onlangs de grafische sprong van de volgende generatie met de overgang van 2D naar 3D, en hij blijft optimistisch over de aanhoudende ondersteuning van Game Pass.