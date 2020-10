Phil Spencer wil meer singleplayer games van first party studios zien

Phil Spencer is zich ervan bewust dat de first-party output van Microsoft in de loop der jaren hard naar multiplayer is overgegaan.

Phil Spencer, hoofd van Xbox, heeft een zeer redelijke benadering van Game Pass en een realistische kijk op de output van de eigen first-party studio’s van zijn platform. Het is geen geheim dat door Xbox Studios ontwikkelde games ofwel volledig multiplayer waren, of een grote focus hadden op multiplayer-elementen en doorlopende live services.

Sommigen zien Xbox Game Pass als een voortzetting daarvan, in wezen een enkel abonnement voor een groot aantal live servicegames, maar Spencer zegt dat dit niet het plan van Microsoft is voor de service of zijn eigen franchises.

In een interview met Game Reactor over een groot aantal onderwerpen, zei de Xbox-chef dat Microsoft het bedrijfsmodel of de strategie voor het genereren van inkomsten voor zijn teams niet dicteert.

“Het is helemaal aan elke studio, en ik ken sommige mensen die, toen ze naar het model rond Game Pass keken, ervan uitgingen dat Game Pass eigenlijk een beter model is, als er meer Games-as-a-Service-games in het abonnement,”

aldus Spencer.

Maar zo ziet Spencer het niet. De kracht van Game Pass zit volgens hem in de diversiteit van de inhoud, niet in het aantal live servicegames dat het kan ondersteunen.

“Dus voor ons, met games in het abonnement die een begin, midden en einde hebben, en dan gaan ze de volgende game spelen, zijn dat misschien verhalende games voor één speler, ik heb net Tell Me Why, een geweldige game van DontNod, die games kunnen erg sterk voor ons zijn in het abonnement. In veel opzichten zijn ze eigenlijk beter dan een of twee games die alle betrokkenheid van het abonnement absorberen. “

Het idee is om meer dan één game te hebben voor verschillende behoeften van het publiek, die allemaal samen de waarde van Game Pass vergroten. Dit is het langetermijnplan van Microsoft voor de abonnementsservice.

Wat betreft de eigen output van Xbox, zei Spencer dat de overstap naar multiplayer organisch gebeurde, maar dat hij niettemin graag meer singleplayer-content zou willen zien.

“Als er iets is, zou ik graag meer singleplayer-games van onze first-party willen zien, alleen omdat we in de loop van de tijd een beetje organisch zijn gegroeid om meer multiplayer-gedreven te zijn als een organisatie.”