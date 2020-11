Phil Spencer mocht al aan de slag met FromSoftware’s Elden Ring

Eerder gaf FromSoftware al te kennen dat Elden Ring nog altijd in ontwikkeling is. Phil Spencer doet er nog een schepje bovenop door te melden dat hij al met de game aan de slag is gegaan.

Sinds Elden Ring in 2019 werd aangekondigd, horen we er eigenlijk maar bar weinig over. De game werd tijdens de E3 persconferentie van Microsoft aangekondigd, maar jammer genoeg bleef het bij een korte teaser.

Uiteraard zorgde dit voor veel gespeculeer op het internet en kregen de fans ook nog eens neppe accounts op social media te verduren.

Gelukkig gaf FromSoftware onlangs al wat meer opheldering over de game en beaamt Phil Spencer dit nu ook. Hij heeft de game niet alleen gezien, maar ook al even mogen spelen. De Xbox-chef is bovendien van mening dat deze game de grootste ooit van FromSoftware wordt.

Phil Spencer meldt in het gesprek met Gamespot:

“Als iemand die alle games van Miyazaki de afgelopen tien jaar heeft gespeeld, is dit duidelijk de meest ambitieuze game die hij heeft gemaakt. Ik ben dol op zijn games, maar ik zie wat gameplay-mechanica-dingen die hij en het team deze keer anders aanpakken, van de setting tot het samenwerken met een andere schrijver voor het verhaal. Ik hou ervan.”

Die andere schrijver is natuurlijk Game of Thrones-schrijver George R. R. Martin. Elden Ring is nog niet voorzien van een release, maar het is in ieder geval een goed teken dat het al speelbaar is. Het zou zo maar kunnen betekenen dat de game misschien al verder is dan dat de ontwikkelaar doet vermoeden. Echter zullen we vooralsnog geduldig moeten wachten tot FromSoftware met meer info over Elden Ring naar buiten komt.