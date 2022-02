Phil Spencer krijgt een lifetime achievement award

Phil Spencer zal de AIAS Lifetime Achievement Award krijgen tijdens de 25ste D.I.C.E. Awards. Todd Howard zal deze award aan hem presenteren.



Phil Spencer is tegenwoordig vaker te zien in media tijdens interviews. Spencer is al enige tijd bij Microsoft. Hij begon in 1988 als stagiair en is in januari 2022 benoemd tot CEO van Microsoft Gaming. Tijdens zijn carrière bij Microsoft heeft hij veel gedaan. Voor velen staat hij bekend als de persoon die Xbox heeft gered.

In 2013 was Don Mattrick de leidinggevende van Xbox en lanceerde hij de Xbox One. Dat begon als een systeem met multimedia als hoofdpunt. Denk hierbij aan televisie, streaming, het kijken van films, etc. De originele Xbox One kon games spelen, maar dat was niet de prioriteit. Dat was niet het enige probleem. Het oorspronkelijke idee voor de Xbox One was dat je altijd online moest zijn, geen tweedehands games kon kopen en/of uitlenen aan jouw vrienden, Kinect 2 en nog veel meer. Kort na de lancering van Xbox One verliet Mattrick Microsoft en nam Spencer het van hem over. Het team van Microsoft en hij hebben ervoor gezorgd dat de focus van Xbox weer bij games ligt.

Dit is te merken aan verschillende elementen. Bijvoorbeeld de verschillende versies van Xbox One die zijn uitgebracht (One S, One X en One S All-Digital Edition), maar ook door de acquisities van verschillende studios en het lanceren van Xbox Game Pass. Phil Spencer werd hierover erkend door de president van AIAS, Meggan Scavio.

“Phil Spencer has demonstrated both passion and leadership throughout his entire career at Microsoft. He’s responsible for countless impactful and pivotal initiatives that have reverberated throughout the entire gaming industry,” aldus Meggan Scavio.

Phil Spencer zal zich aansluiten bij Saturo Iwata, Genyo Takeda en anderen als persoon die een lifetime achievement award heeft gekregen.