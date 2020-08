Phil Spencer geen interesse in Sony of Nintendo te overtreffen

Xbox eindbaas Phil Spencer heeft recentelijk medegedeeld dat Microsoft geen belang hecht aan het overtreffen van Sony en Nintendo qua console verkopen.

Spencer vertelde dit tijdens een aflevering van Gary Whitta’s Animal Talking podcast, welke je hier kan checken. Het is opgedeeld in hoofdstukken, dus je kan makkelijk onbelangrijke delen overslaan als je geen tijd hebt om alles te bekijken.

” Als het verkopen van meer consoles dan Sony en Nintendo ons doel was, zouden we onze spellen niet op pc uitbrengen. We zouden onze games niet op Xbox One uitbrengen, we zouden geen xCloud doen zodat mensen games op hun telefoon kunnen spelen.” Aldus Phil Spencer.

“Hoeveel consoles verkoop ik versus hoeveel consoles verkoopt een ander bedrijf. Sony of Nintendo of andere bedrijven in het verleden, dat is niet meer onze benadering.” Voegde Spencer hier aan toe.

Vervolgens ging Spencer door met uitleggen hoe Microsoft ervaringen rondom spelers probeert te bouwen, wat initiatieven als Xbox Game Pass en xCloud verklaart. Maar ook de mogelijkheid om first-party exclusieve titels op verschillende platforms te kunnen spelen.

Om eerlijk te zijn, gezien dat Halo Infinite uitgesteld is naar volgend jaar, lijkt het een goede zet om de focus te verplaatsen naar de diensten in plaats van de krachtige hardware.

Naast de krachtige Xbox Series X, brengt Microsoft ook een (nog te bevestigen) Xbox Series S uit. Dankzij een te vroeg verkochte controller is het bestaan hiervan een onofficieel feit.