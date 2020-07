Phantasy Star Online 2 New Genesis is meer dan een uitbreiding

SEGA heeft tijdens de Xbox Games Showcase een vernieuwde versie van Phantasy Star Online 2 aangekondigd.

De MMO is overigens pas sinds eind mei in de westerse wereld in bèta speelbaar, maar toch heeft SEGA de vernieuwde versie van de game al aangekondigd. Het is niet duidelijk of het nu om een nieuwe game gaat, maar het is wel degelijk meer dan een uitbreiding.

Veel fans zullen de nieuwe versie misschien wel beter vinden dan de huidige, die vooral kritiek krijgt over de UI. New Genesis heeft daar aanzienlijke veranderingen aan gebracht.

Op het moment van schrijven, zijn de details over de game nog schaars. Houd onze site in de gaten voor meer info over deze game!