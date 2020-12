Personeel CD Projekt Red woedend op bazen over lancering Cyberpunk 2077

Medewerkers van CD Projekt Red zijn woedend over hoe zij behandeld zijn tijdens de ontwikkeling van Cyberpunk 2077 en de reputatie van het bedrijf na de lancering ervan.

Volgens Bloomberg hield de Poolse ontwikkelaar gisteren een video meeting en daar de medewerkers hun frustratie hebben geuit op het bestuur van het bedrijf.

Het management werd ‘getrakteerd’ op vragen over de reputatie van het bedrijf, de onrealistische deadlines en de lange periode van crunch binnen het bedrijf. Dit komt bovenop het feit dat het management al in januari liet weten dat de game speelbaar was, terwijl dit volgens het personeel niet het geval was. Een ander personeelslid wees het bestuur op de hypocrisie in CD Projekt die zijn personeel uitbuit om een ​​spel te voltooien dat zich afspeelt in een wereld vol zakelijke uitbuiting.

Cyberpunk 2077 kwam op 10 december uit, na drie maal uitgesteld te zijn. Vorig jaar liet de ontwikkelaar nog weten de game af te ronden zonder de ‘noodzakelijke’ crunch, maar dit bleek begin dit jaar al niet haalbaar te zijn. CEO Adam Kicinski maakte het nog erger door te stellen dat crunch ‘niet erg is’, maar daar kwam hij gelukkig al snel op terug.

De game werd in eerste instantie behoorlijk positief ontvangen, maar dit kwam doordat de recensenten allemaal de pc-versie onder de loep kregen. Inmiddels heeft Sony besloten om de game uit de PlayStation Store te halen en ontevreden klanten hun geld terug te geven, ondanks het beleid van het bedrijf.

CD Projekt Red merkt de pijnlijke release van de game voornamelijk in de waarde van hun aandelen. Deze zijn sinds het debacle met ruim 40% gedaald. Wat denken jullie dat de Poolse ontwikkelaar moet doen om het getij te keren?