Personage creaties Baldur’s Gate 3 vallen erg tegen

De ontwikkelaar van Baldur’s Gate 3 heeft een verzoek aan spelers gegeven om interessantere personages te creëren, want die vallen volgens Larian Studios erg tegen.

Baldur’s Gate 3 heeft een zeer uitgebreide personage-creëerder, maar volgens Larian Studios maken Early Acces spelers daar tamelijk oninteressante creaties mee.

Via analytics nam het team de meest populaire keuzes bij een personage creëren en maakte ze een personage gebaseerd op de data die ze ontvingen. De ontwikkelaar dacht eerst dat analytics niet goed werkte, maar na controle bleek daar niks mee aan de hand te zijn. Zo kwam er na het combineren van alle data een zeer doorsnee figuur uit de test.

Larian Studios schrijft:

Zoals de ontwikkelaar aangeeft biedt Baldur’s Gate 3 een keur aan rassen om mee te experimenteren. Zo heb je de typische elven, mensen en dwergen die je verwacht bij een fantasie rpg. Maar daarnaast heb je de duivel-achtige Tieflings, de dark-elf-achtige Drow, de leerhuidige Githyanki en half-elven. Check hieronder een voorbeeld van zo’n creatie.

So far Baldur’s Gate character creation for me basically means making infinite My Little Pony From Hell girlfriends for myself #BaldursGateIII #baldursgate3 pic.twitter.com/WzEHtrbys4

— That raven from the poem (@Valskuiken) October 9, 2020