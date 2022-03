Perfect Dark reboot opzoek naar nieuwe director

The Initiative moet op zoek gaan naar een nieuwe game director. Dan Neuburger, die deze rol de afgelopen jaren vertolkte, is namelijk opgestapt bij de ontwikkelaar van Microsoft.

Op zijn LinkedIn-pagina laat Neuburger weten naar drie jaar en acht maanden het voor gezien te houden bij the Initiative. Sommige zullen hem wellicht kennen als game director van de Tomb Raider reboot serie.

The Initiative is een studio die in 2018 door Microsoft werd opgericht. De studio bevindt zich in Santa Monica en heeft al een aantal bekende ontwikkelaars van onder andere Santa Monica weten te strikken. Hun eerste game is dus de reboot van Perfect Dark.

Deze game werd tijdens de Game Awards van 2020 aangekondigd en is een sci-fi first person shooter. Daarin wordt de natuur bedreigd door het veranderende klimaat.