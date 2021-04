People Can Fly neemt Phosphor Games studio over

Outriders-ontwikkelaar heeft laten weten dat zij Phosphor Games heeft overgenomen en omgedoopt tot People Can Fly Chicago.

Phosphor Games werd in 2009 opgericht en is bekend van games als The Brookhaven Experiment, Heroes Reborn: Gemini en Nether. De studio gaat zich echter nu richten op AAA-games en wil de naam van het bedrijf gaan versterken.

“Er opent een nieuw hoofdstuk voor ons team ”

, aldus Justin Corcoran, CEO van Phosphor Studios.

“We zijn erg verheugd om ons bij de ontwikkelaar aan te sluiten om een ​​gloednieuwe Triple-A studio te openen. Ons doel is om de aanwezigheid van PCF in de VS te versterken en People Can Fly te helpen opbouwen als een wereldwijd merk. “

“De overname van het team van Phosphor Games is gewoon een uitvoering van onze strategie, aangekondigd tijdens de recente IPO van PCF Group”

, zegt Sebastian Wojciechowski, CEO van het bedrijf.

“Met de verscheidenheid aan lopende projecten hebben we ervaren, ambitieuze professionals nodig om onze plannen te realiseren. Gezien de teamervaring en kwaliteit van Phosphor weet ik zeker dat ze een geweldige aanvulling zullen zijn op de PCF-familie en onze groei zullen vergemakkelijken.”

De ontwikkelaar heeft op dit moment 320 ontwikkelaars in dienst en werkt aan twee AAA-games. De eerste is een nieuwe game voor Square Enix en de tweede is een actie/avonturengame bij GTA-uitgever Take-Two Interactive