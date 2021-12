People Can Fly neemt VR-studio over

People Can Fly, de Poolse studio bekend van bijvoorbeeld Painkiller, Bulletstorm en Outriders, neemt VR-studio Incuvo over. Zij zullen vanaf nu VR-projecten voor de studio verzorgen.

Incuvo heeft al ruimschoots ervaring met VR-spellen. Zo hebben zij VR-versies gemaakt van games als Layers of Fear en Blair Witch. People Can Fly laat er overigens geen gras over groeien, aangezien ze Incuvo gelijk met een VR-game aan het werk hebben gezet. Er zijn nog geen details over de game zelf bekend, maar we weten wel dat deze ergens eind 2023 gaat verschijnen.