People Can Fly heeft nog geen winstuitkering gehad voor Outriders

Afgelopen april bracht People Can Fly samen met Square Enix Outriders uit. Hoewel het maken van games natuurlijk een kunstvorm is, moet er tegelijkertijd ook wel geld mee verdiend worden. Dat laatste lijkt echter nog niet voor People Can Fly gebeurd te zijn.

In een persbericht van de Poolse ontwikkelaar, waarvan VG247 een vertaling heeft gemaakt, beweren ze nog geen cent winstuitkering te hebben ontvangen. Vreemder nog is dat uitgever Square Enix niet eens transparant is over de verkoophoeveelheden van de game. Hoewel People Can Fly inschat dat Outriders tussen de twee en drie miljoen keer verkocht is, heeft Square Enix geen bevestigde data doorgegeven.

Het is natuurlijk mogelijk dat Outriders te weinig verkocht heeft voor een winstuitkering. Echter blijft het vreemd dat de communicatie tussen Square Enix en People Can Fly zo stroef is. Hopelijk krijgt de studio, en wij natuurlijk ook, snel meer duidelijkheid.