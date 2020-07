Pc-versie Microsoft Flight Simulator heeft een releasedatum

Microsoft heeft bekendgemaakt dat Microsoft Flight Simulator op 18 augustus naar de pc zal komen. De game is te verkrijgen via de Microsoft Store en Xbox Games Pass voor pc.

Wanneer de game naar de Xbox One komt, is op het moment van schrijven niet bekend. Wel weten we dat je de game nu kunt pre-orderen en dat je keuze hebt uit drie versies. De standaard versie, die tevens ook aan de Xbox Game Pass bibliotheek wordt toegevoegd, bevat 20 verschillende vliegtuigen en 30 vliegvelden. De Deluxe editie (€90) bevat vijf vliegvelden en vliegtuigen meer en de Premium Deluxe editie is 120 euro en dan heb je 30 vliegtuigen en 40 vliegvelden.Je kunt het beste even VG247 checken voor een overzicht van welke vliegtuigen er nou precies bij welke versie zit.

Het is overigens alweer zes jaar geleden dat het laatste deel uit deze serie op Steam verscheen. Het ziet er echter niet naar uit dat de huidige Microsoft Flight Simulator hetzelfde gaat doen. Wellicht dat dit na een tijdje alsnog gebeurd.