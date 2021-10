PC-versie Bright Memory: Infinite voorzien van een releasedatum

Bright Memory Infinite zal volgende maand naar de PC komen, maar wanneer de door één ontwikkelaar geproduceerde game naar de Xbox komt is nog onduidelijk.

Bright Memory: Infinite was misschien wel een van de grootste verrassingen tijdens de eerste game onthullingen van Microsoft’s nieuwste consoles. De game is namelijk een fast-paced first person shooter dat door een persoon wordt ontwikkeld. Desondanks ziet het er behoorlijk indrukwekkend uit.

In een nieuwe trailer onthult FYQD de releasedatum voor de pc-versie, maar geeft men niet te kennen wanneer de Xbox-versie zal verschijnen. Onlangs liet de ontwikkelaar nog weten dat deze ergens dit jaar zou moeten verschijnen, maar nu 2022 zich langzaamaan begint aan te melden, lijkt het mogelijk dat de game niet meer dit jaar zal verschijnen. Daarentegen verschijnt Bright Memory: Infinite op 11 november al voor de pc, via Steam en GOG.

Bright Memory Infinite was oorspronkelijk gepland als de volgende aflevering van Bright Memory, maar groeide uit tot een opnieuw ontworpen en complete versie die alles bevatte wat de ontwikkelaar later wilde maken.

De game is populair bij actiefans die de mogelijkheid waarderen om hun vijanden van dichtbij en persoonlijk te benaderen en “geweren, messen en speciale vaardigheden te gebruiken die tijd en zwaartekracht veranderen om mythologische beesten en futuristische soldaten op brute wijze te verslaan en oogverblindende combo’s te maken in het proces”. Het lijkt eigenlijk een beetje op een mix van Devil May Cry en Doom 2016.

Iedereen die Bright Memory op Steam bezit, krijgt Infinite gratis. Die game is een soort culthit en heeft erg goede recensies gescoord in de digitale winkel van Valve.