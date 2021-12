PC-vereisten Dying Light 2: Become Human onthuld

Techland heeft laten weten wat jouw PC in huis moet hebben om Dying Light 2: Become Human te kunnen draaien.

De ontwikkelaar heeft niet alleen de minimum en aanbevolen specs bekendgemaakt, maar ook voor degene die de game met Ray-Tracing aan willen spelen.

Minimum (met een resolutie van 1080p en 30fps):

• CPU: Intel® Core™ i3-9100 (4 cores /4 threads) @ 3.6 GHz / AMD Ryzen™ 3 2300X (4 cores / 4 threads) @ 3.5 GHz

• RAM: 8GB

• GPU: NVIDIA GeForce® GTX 1050 Ti / AMD Radeon™ RX 560 (4GB VRAM)

• OS: Windows 7

Aanbevolen (met een resolutie van 1080p en 60fps):

• CPU: Intel® or AMD CPU running at 3.6 GHz or higher

o e.g., Intel® Core™ i5-8600K or AMD Ryzen™ 5 3600X, or newer

• RAM: 16GB

• GPU: Dedicated NVIDIA or AMD graphics card with at least 6GB of dedicated VRAM and support for DirectX 11.0 and Shader Model 5.1

o e.g., NVIDIA GeForce® RTX 2060 6GB or AMD Radeon™ RX Vega 56 8GB, or newer

• OS: Windows 10

Minimum met Ray-Tracing aan (met een resolutie van 1080p en 30fps):

• CPU: Intel® Core™ i5-8600K @3.6 GHz or AMD Ryzen™ 5 3600X @3.6 GHz, or newer

• RAM: 16GB

• GPU: NVIDIA GeForce® RTX 2070 6GB or AMD Radeon™ RX Vega 56 8GB, or newer

• OS: Windows 10

Ray-Tracing Aanbevolen met Ray-Tracing aan (met een resolutie van 1080p en 60fps):

• CPU: Intel® Core™ i5-8600K @ 3.6 GHz / AMD Ryzen™ 5 3600X @ 3.6 GHz

• RAM: 16GB

• GPU: NVIDIA GeForce® RTX 3080 6GB or AMD Radeon™ RX Vega 56 8GB, or newer

• OS: Windows 10

Dying Light 2: Become Human zal op 4 februari verschijnen en komt naast de PC ook voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series-consoles.