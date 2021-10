PC spelers kunnen vanaf morgen Riders Republic 24 uur gratis proberen

Ubisoft geeft PC-gebruikers vanaf morgen de kans om Riders Republic alvast 24 uur te testen voor de lancering later deze maand.

Mocht je geïnteresseerd zijn in de game en de beta van deze zomer hebben gemist, is het dus de ideale mogelijkheid om Riders Republic alsnog te testen voor je besluit om het wel of niet aan te schaffen.

De proefversie is alleen beschikbaar op pc via de Ubisoft Connect (Uplay) -app van het bedrijf. Het begint dinsdag 12 oktober om 21:00 en gaat op woensdag op dezelfde tijden offline. Je kunt de game vanaf nu pre-loaden.

De proefversie van Riders Republic biedt toegang tot alle vijf de carrières van de game en alle vier de multiplayer-modi. De tutorial is uitgeschakeld om je snel in de actie te krijgen, en je zult in staat zijn om in een van de activiteiten solo of met anderen in PvP te springen.

Dit is wat je kunt verwachten om te spelen:

Mass Race: drie verschillende multisportraces met meer dan 50 spelers. Elke 30 minuten verschijnen er willekeurig nieuwe races op de kaart.

Versus-modus: sluit je aan bij vijf vrienden in een carrière-evenement en kijk wie de allerbeste is.

Tricks Battle: Doe mee aan 6v6-matchups en probeer zoveel mogelijk tricks op de verschillende modules te krijgen om ze te veroveren en punten te verdienen. Het team met de hoogste score wint.

Free for All: daag maximaal 11 tegenstanders uit en laat ze zien hoe het moet via een geselecteerde afspeellijst met evenementen.

Riders Republic wordt op 28 oktober verwacht voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series-consoles.