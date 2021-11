PC-specs Call of Duty: Vanguard bekendgemaakt

PC-spelers opgelet! Uitgever Activision heeft de systeemeisen vrijgegeven van Call of Duty: Vanguard. Als kers op de taart hebben ze ook een nieuwe trailer voor het spel uitgebracht. Deze draait om alle technische snufjes die de PC-versie van de shooter met zich mee zal brengen.

OS:

Minimaal: Windows 10 64-bit (laatste update)

Aanbevolen/competitief/Ultra 4K: Windows 10 64-bit (laatste update) of Windows 11 64-bit (laatste update)

CPU:

Minimaal: Intel Core i3-4340 of AMD FX-6300

Aanbevolen: Intel Core i5-2500K of AMD Ryzen 5 1600X

Competitief: Intel Core i7-8700K of AMD Ryzen 7 1800X

Ultra 4K: Intel Core i9-9900K of AMD Ryzen 9 3900X

RAM:

Minimaal: 8 GB

Aanbevolen: 12 GB

Competitief/Ultra 4K: 16 GB

Beschikbare opslagruime:

Minimaal: 36 GB op lancering (voor multiplayer en Zombies)

Aanbevolen/Competitief/Ultra 4K: 61 GB op lancering

Hi-Rez assets cache:

Minimaal/Aanbevolen/Competitief: Tot 32 GB

Ultra 4K: Tot 64 GB

(Deze optie kan in de settings van de game uitgezet worden)

Videokaart:

Minimaal: NVIDIA GeForce GTX 960 of AMD Radeon RX 470

Aanbevolen: NVIDIA GeForce GTX 1060 of AMD Radeon RX 580

Competitief: NVIDIA GeForce RTX 2070/RTX 3060 Ti ofAMD Radeon RX 5700XT

Ultra 4K: NVIDIA GeForce RTX 3080 of AMD Radeon RX 6800 XT

Videogeheugen:

Minimaal: 2 GB

Aanbevolen: 4 GB

Competitief: 8 GB

Ultra 4K: 10 GB

Aanbevolen drivers voor NVIDIA/AMD:

NVIDIA: 472.12

AMD: 21.9.1