PC-eisen GTA: The Trilogy – The Definitive Edition bekendgemaakt

Rockstar heeft laten weten wat PC-gebruikers “in huis” moeten hebben om GTA: The Trilogy – The Definitive Edition te kunnen draaien.

Minimum specs:

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i5-6600K / AMD FX-6300

RAM: 8GB

GPU: Nvidia GeForce GTX 760 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

Space: 45GB

Aanbevolen specs:

OS: Windows 10 64-bit

CPU: Intel Core i7-2700K / AMD Ryzen 5 2600

RAM: 16GB

GPU: Nvidia GeForce GTX 970 4GB / AMD Radeon RX 570 4GB

Space: 45GB

GTA The Trilogy werd vorige maand naar maanden van speculatie dan eindelijk aangekondigd. Vorige week kregen we de eerste beelden van de remasters van GTA 3, GTA Vice City en San Andreas. De trilogie zal vanaf 11 november verkrijgbaar zijn voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series-consoles.