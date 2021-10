Starbreeze heeft de eerste beetjes informatie over Payday 3 vrijgegeven. Zo weten we dat de originele cast weer van de partij zal zijn en dat de game zich in New York zal afspelen.

Het is alweer een tijd geleden dat we iets over Payday 3 horen. Onlangs kregen we in ieder geval goed nieuws met het feit dat de ontwikkelaar een uitgever heeft gevonden die de game wil distribueren.

Game director Erik Wonnevi laat nu weten dat de stad New York een “levendige, maar ook enorme presentatie van de stad” zal zijn. Al zal de game wel anders zijn dan diens voorgangers waar de gang vanuit geheime ondergrondse basis hun zaken regelden.

Zo zullen de media in de game ook melding maken van de gang en aan Eurogamer meldt Starbreeze dat hier mogelijk iets gaat toevoegen.

De game speelt zich af na de gebeurtenissen van Payday 2, waar de criminelen zich terugtrokken uit de criminele activiteiten. Maar de wereld is in die tijd niet hetzelfde gebleven.” Ondertussen is de wereld van Payday overgegaan in het digitale tijdperk, met softwaregiganten, cryptovaluta’s, massasurveillance en het Dark Web die allemaal een rol spelen in de nieuwe gadgets, uitdagingen en kansen.”

Dankzij momenteel niet bekendgemaakte gebeurtenissen zijn Dallas, Hoxton, Chains en Wolf (dat is dezelfde crew als de eerste game) allemaal gedwongen om weer terug te keren naar het criminele leven. Kijken jullie al uit naar Payday 3? Laat het ons weten in de reacties!