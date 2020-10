Starbreeze stelt de fans van Payday gerust door te laten weten dat Payday 3 nog steeds in ontwikkeling is bij de ontwikkelaar. De game maakt overigens wel gebruik van een andere engine.

De game werd in eerste instantie gebouwd op de Diesel engine, maar die is aan de kant gezet voor de Unreal Engine. Het is overigens al een lange tijd geleden dat we wat van Payday 3 hebben vernomen. De vorige keer hoorden we al dat het in ieder geval tot 2022 zou duren voor de game verschijnt en nu weten we dus ook meteen wat een van de redenen is dat het zo lang duurt.

In een Tweet bevestigd de ontwikkelaar dat de game nog steeds bestaat en dat we de releasedatum nog te goed hebben en geeft men te kennen dat de game van een andere engine is voorzien.

ACCESS: PAYDAY TWITTER MAN

MEMBER COUNT: 100,000 REQUEST RECEIVED, ACCESSING CRIMENET… CONNECTING… ONLINE. TIME: 13:37 STATUS PAYDAY 3 ☑️CONFIRMED

☑️DESIGN PHASE

☑️RELEASE DATE TBA

☑️UNREAL ENGINE pic.twitter.com/fqnWYEaCSg — PAYDAY 2 (@PAYDAYGame) October 3, 2020

Payday 3 werd in 2016 aangekondigd met als grote nieuws dat de IP weer in handen van Starbreeze was. Sindsdien werd er maar weinig nieuws over de game naar buiten gebracht.

Eerder dit jaar liet Starbreeze weten $ 26 miljoen nodig te hebben om de voortdurende ontwikkeling van Payday 3 te financieren, nadat een reeks gesprekken met ‘verschillende toonaangevende uitgeverspartners’ werden onderbroken dankzij de Covid-19-pandemie.

Het lijkt erop dat Starbreeze – dat nu als twee entiteiten opereert: Starbreeze Publishing en Starbreeze Studios – erin is geslaagd om voldoende financiering binnen te halen om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van Payday 3 kan doorgaan.