Payday 3 komt in 2023 naar pc en consoles

Goed nieuws voor de Payday-fans onder ons. Starbreeze heeft een uitgever gevonden en laten weten wanneer we de game kunnen verwachten.

Alhoewel er geen consoles werden aangekondigd, kunnen we er wel vanuit gaan dat de game in ieder geval naar de PlayStation 5 en Xbox Series-consoles komt. Daarnaast laat de ontwikkelaar weten dat er lang na de lancering content en features voor de game zullen worden uitgebracht.

Naast de aankondiging van de releaseperiode laat Starbreeze ook weten dat de game in samenwerking met Koch Media wordt uitgegeven, maar dat zij zelf de rechten voor de serie behouden.

“We zijn verheugd om deze exclusieve langlopende Payday 3 co-publishing deal aan te kondigen met Koch Media, die onze passie voor de franchise en het ‘Games as a service’-model deelt”

, aldus Tobias Sjogren, CEO van Starbreeze Action.

“Naast het veiligstellen van de voortdurende ontwikkeling, verzekert deze deal de wereldwijde publicatie van Payday 3 en de marketinginspanningen gedurende de hele levenscyclus van het spel. We hebben nu een sterke basis voor een succesvolle lancering. “

Starbreeze was al enige tijd op zoek naar een uitgever en extra financiële middelen voor Payday 3. Het leek er eerder dit jaar op dat het wel eens heel spannend zou kunnen worden. Payday 3 werd al in 2016 aangekondigd naast het nieuws dat Overkill de rechten ervan had overhandigd.