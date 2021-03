Pavlov Shack is de eerste game die bevestigd is voor PlayStation VR 2

De PlayStation VR 2 is nog niet eens onthuld, maar toch is de eerste game ervoor al bevestigd. Pavlov Shack komt namelijk naar de vernieuwde VR-headset van Sony.

De game is een VR-versie van een exclusieve game voor de pc (dat overigens ook exclusief zal blijven) en is door de CEO van Vankrupt in een aantal Tweets bevestigd voor de PlayStation VR 2. Daarnaast laat Dave ‘davevillz’ Villarreal weten dat er ook cross-play komt met de Oculus Quest versie van de game.

De ontwikkelaar geeft te kennen dat de game 24 dollar op beide platforms zal kosten en dat er een open bèta in de planning staat. Villarreal laat weten dat de game niet naar de originele PlayStation VR komt, aangezien de hardware niet toereikend genoeg is voor Pavlov.

Dit is niet de originele versie van Pavlov, die in februari 2017 werd gelanceerd, maar in feite een nieuwe editie die voornamelijk lijkt te zijn ontworpen voor de stand-alone Oculus Quest-hardware. Voorlopig is Pavlov in ieder geval exclusief voor pc.

In februari onthulde Sony dat het bezig was met een nieuwe PlayStation VR-headset voor zijn nieuwe PS5-console, evenals een nieuw type virtual reality-controller. Deze werd eerder deze maand onthuld en bevat enkele van de fraaie haptische en resistente triggerfuncties die zijn geïntroduceerd door de DualSense-controller van de PlayStation 5.

Sony heeft onlangs een reeks patenten voor controllers aangevraagd; de ene was redelijk normaal – en is vrijwel zeker de hierboven genoemde controller – terwijl de andere gebruikers schijnbaar in staat stelt vrijwel alles in een gamepad te veranderen door invoer op een object te projecteren.