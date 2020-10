Path of Exile-uitbreiding uitgesteld vanwege Cyberpunk 2077

Path of Exile’s aankomende expansion zal niet in december uitkomen, maar in januari. Die keuze heeft alles te maken met het eerder aangekondigde uitstel van Cyberpunk 2077.

De 3.13 endgame-uitbreiding voor Path of Exile zou in eerste instantie uitkomen op 11 december, maar is uitgesteld naar januari. Dat heeft alles te maken met het eerder aangekondigde uitstel van Cyberpunk 2077; die game komt nu uit op 10 december.

Ontwikkelaar Grinding Gear Games geeft aan dat de keuze weloverwogen is; het wil de spelers niet voor een moeilijke keuze stellen. De ontwikkelaar geeft ook aan dat het uitstel geen verdere gevolgen heeft voor de content. Bovendien worden er in december extra in-game events georganiseerd om teleurgestelde Path of Exile-spelers tegemoet te komen.