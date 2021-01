Path of Exile 2 komt op zijn vroegst in 2022 uit

Het lijkt erop dat we Path of Exile 2 voorlopig niet hoeven te verwachten. Door het Coronavirus heeft de ontwikkeling een flinke vertraging opgelopen.

Dit geeft Chris Wilson, directeur van Grinding Gear, aan in een interview met PCgamer. Hij geeft aan dat het ‘accuraat’ is om te zeggen dat Path of Exile 2 pas in 2022 zal verschijnen. De hoofdreden hiervoor is het Coronavirus, wat ervoor zorgt dat de grenzen van Nieuw-Zeeland (waar de ontwikkelaar is gesitueerd) potdicht zijn. Dit zorgt ervoor dat er geen nieuwe talenten kunnen worden aangetrokken.

“We hebben moeite om internationale werknemers aan te nemen omdat de grenzen van Nieuw-Zeeland nog steeds dicht zijn. Dat houdt de exponentiële groei van ons team tegen. De snelheid van onze ontwikkeling gaat niet zoals we gehoopt hadden.”

Daarbij wordt Path of Exile nog steeds geüpdatet, wat ook voor vertraging zorgt in de ontwikkeling. Ten slotte geeft Chris Wilson aan dat we aan het einde van dit jaar een definitieve releasedatum kunnen verwachten.

Path of Exile 2 werd eind 2019 aangekondigd tijdens Exilecon en zal zich twintig jaar na Path of Exile afspelen. Grinding Gear Games zegt veel te hebben geluisterd naar de fans en gaat veel gewenste aanpassingen doen. Zo zijn er nieuwe klassen beschikbaar, wordt het skill-systeem op de schop genomen en heeft Grinding Gear hun engine aangepast.