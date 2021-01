Patent van Take-Two/Rockstar duidt op slimmere npc’s

Dat er een nieuwe Grand Theft Auto in de maak is twijfelen we bijna niet aan, al laat een officiële aankondiging nog even op zich wachten. Bij Rockstar lijken ze wel al met wat nieuwe technieken aan de gang te gaan, zoals in dit geval het verbeteren van de AI.

Een aantal slimme en oplettende Reddit-gebruikers hebben een patent ontdekt van Rockstar North-ontwikkelaars, waarin wordt beschreven hoe de non-player characters in een game beter en slimmer kunnen functioneren. In het patent staan verschillende algoritmes en diagrammen waarin een nieuwe manier van keuzes maken en handelen voor npcs’s wordt beschreven.

In het patent (punt 16) wordt onder andere genoemd dat deze manier van pathfinding, ook wel het vinden van de juiste weg, wordt berekend op een server, waar individuele consoles mee verbonden zijn. De server zou er dan puur zijn om de druk van de consoles af te halen voor de zware berekeningen die worden gedaan voor de verbeterde AI. Zo kan een wereld meer gevuld worden met npc’s zonder dat laadtijden langer worden en de game begint te stotteren. Dit kan natuurlijk betekenen dat je altijd online moet zijn het nieuwe spel te spelen, of dat het om een massively multiplayer online-game gaat.

Ook wordt beschreven hoe het huidige systeem in grote lijnen in elkaar steekt. Zo kunnen npc’s in hun auto bijvoorbeeld obstakels ontwijken door een aantal punten voor zich te detecteren. Op deze manier volgen ze een de weg en voorkomen ze dat een auto tegen een gebouw aan rijdt, maar zal een ‘stop’-bord kunnen negeren, omdat het puur het obstakel ziet en ontwijkt. Het patent beschrijft dus een nieuw systeem om de npc’s meer situationele bewustzijn te geven, zodat ze van A naar B kunnen zonder brokken te maken. Tof is ook dat ze hun hele route zullen afleggen, en niet uit het zicht verdwijnen zodra ze te ver weg zijn!

Lees voor het hele patent eens door als het je interessant lijkt, of check de handige uitleg van Reddittor Jaloss, die de belangrijke punten er uit heeft weten te halen.