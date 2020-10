Part Time UFO nu beschikbaar op de Nintendo Switch

Gisteren werd tijdens de Nintendo Direct mini de schattige game Part Time UFO gelanceerd. Help jij mee om alle klusjes te doen?

De UFO die iedereen wil hebben

In de game neem jij alledaagse klusjes over. Van helpen met verhuisdozen tot aan het brengen van de juiste pannen en ingrediënten tijdens het koken. Niets is voor niets natuurlijk, want bij het voltooien van iedere klus wacht een beloning. Part Time UFO kun je alleen spelen of samen met anderen. Vooral dat laatste ziet er heerlijk chaotisch uit. De soundtrack doet me trouwens een beetje denken aan Yoshi Story op de Nintendo 64. Het klinkt in ieder geval erg leuk en past goed bij deze game.

De game is nu voor 9 euro te downloaden in de Nintendo eShop. Wat vind jij van deze game?