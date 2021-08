Park Beyond aangekondigd

We zijn nog lang niet klaar met het bouwen van pretparken. Alleen niet op de meeste uh, gebruikelijke manier. Check hier hoe we het pretpark van de toekomst gaan maken in Park Beyond.

Vergeet alles wat je in Roller Coaster Tycoon en Planet Coaster heb geleerd, vanaf nu gaan we naar de toekomst kijken. In Park Beyond ga je met attracties aan de slag zoals je deze nog niet nooit gezien hebt. Denk aan dubbeldekker draaimolens, achtbaankarretjes die letterlijk vliegen en bedenk het zelf maar zo gek mogelijk! Park Beyond komt in 2022 naar de PC en alle next-gen consoles.