Nintendo heeft middels een trailer laten weten dat Paper Mario binnenkort naar Nintendo Switch Online + uitbreidingspakket zal komen.

De Nintendo 64 game is anders dan The Origami King, aangezien de Paper Mario-games destijds een RPG waren. Wel zullen de grafische stijl en humor uit de nieuwere games wel terugkomen. De game zal op 10 december verkrijgbaar zijn via de uitgebreidere service van Nintendo.