Panzer Dragoon 2 Zwei: Remake wordt dit jaar uitgebracht

Dit jaar kunnen wij Panzer Dragoon Zwei: Remake verwachten. Dat zei het officiële Twitter-account van Panzer Dragoon: Remake als reactie op een vraag.



Panzer Dragoon is een populaire onrails shooter dat werd uitgegeven door SEGA. De eerste Panzer Dragoon kwam uit in 1995 op de SEGA Saturn. Er kwamen een aantal andere games binnen de reeks uit op de SEGA Saturn en in 2002 op de eerste Xbox. In 2020 is er opnieuw leven gebracht in de reeks door de uitgave van Panzer Dragoon Remake.

In 2019 werd Panzer Dragoon 2 Zwei: Remake aangekondigd samen met de remake van de eerste game. Er is niet veel bekendgemaakt in verband met Panzer Dragoon 2 Zwei: Remake. Wij weten alleen dat de game in ontwikkeling is, tot nu. Op Twitter heeft de gebruiker @Toxin21 gevraagd wanneer wij de remake kunnen verwachten. Het Panzer Dragoon Remake-account heeft daarop gereageerd met het volgende: “We’re planning to release Panzer Dragoon II Zwei: Remake this year”. Wij hebben geen specifieke datum gekregen, dus wij kunnen niet vertellen wanneer wij de game precies kunnen verwachten. Misschien wordt de release date binnenkort aangekondigd door middel van een trailer of een statement van de ontwikkelaar.

Er is momenteel niet veel te vinden over de ontwikkeling van Panzer Dragoon 2 Zwei: Remake. Wij kunnen dus niet veel zeggen over hoe de game er uit gaat zien, hoe het speelt en wat het meeneemt van de ontwikkeling van de eerste Panzer Dragoon Remake. Als er plannen zijn om de game dit jaar uit te brengen, kunnen wij er vanuit gaan dat wij in de nabije toekomst meer te weten zullen komen over de game.