Palia!, mmo een mix tussen World of Warcraft en Stardew Valley, aangekondigd

Wat gebeurt er als er ontwikkelaars van Blizzard, Epic en Riot één game gaan maken? Dan krijg je een Stardew Valley MMO dat de sfeer afgeeft van World of Warcraft.

Singularity 6 kondigde aan dat het werkt aan een nieuwe game genaamd Palia! Een nieuwe MMO die lijkt op een combi tussen Stardew Valley en World of Warcraft. De game wordt omschreven als een “Massively Multiplayer Community Sim” en brengt spelers samen die een dorp opbouwen en werken aan het oplossen van een mysterie.

In Palia speel je en personage die wakker wordt in een wereld met elven, bizar grote robots en andere figuren dat je herkent uit verschillende fantasy verhalen. Mensen worden beschouwd als bijzondere wezens. Daarom heerst er een mysterie om hun verdwijning. Dit is ook waar het verhaal grotendeels over zal gaan.

Palia lijkt er veel op games zoals Animal Crossing en Stardew Valley! Bij Animal Crossing kun je ook jouw werelden laten zien en leren over de diepere game mechanics. Het bevat alle soorten gameplay elementen die je zal vrachtwachten zoals; jagen, vangen van insecten. Maar ook dating opties want alle personages in Palia kunnen daten met iedereen. Ook de Huizen zijn volledig aan te passen. Wanneer Palia gelanceerd wordt zijn er meer dan duizend items waarmee je jouw huis erg speciaal kunt maken!

Palia wordt ontwikkeld door verschillende oude ontwikkelaars van Blizzard, Epic, Riot, Zynga en Sony. Dat kun je goed terug zien in de artstyle van de game die erg veel lijkt op die van World of Warcraft en Fortnite. De game zal volledig online zijn. Dat kan sommige spelers tegenhouden die zelf sprookjes wereld willen creëren. De wereld wordt grotendeels gebouwd op basis van bepaalde “Neighborhoods,”, wat eigenlijk Palia’s versie van een Guild is. Hiermee kunnen unieke beloningen worden vrijgespeeld zoals een trofee of een unieke skin. Het komt eerst uit op de PC en mocht het goed gaan met de game komt het uiteindelijk naar andere platformen. Een releasedatum is nog niet bekend, wel gaat de game deze zomer in Pre-Alpha.

Ben je benieuwd naar de game en heb je interesse om de pre-alpha te spelen? ga naar de website van Palia, daar kun je inschrijven om daar kans op te maken.