Painkiller is nog in hele vroege fase van ontwikkeling

Tijdens Koch Primetime liet Saber Interactive weten voorlopig nog niks van de nieuwe Painkiller te kunnen laten zien.

De game die gisteren werd aangekondigd tijdens de opening van Summer Game Fest is nog in vroege fase van ontwikkeling en dus zal het voorlopig nog even stil blijven rond de game.

Painkiller verscheen oorspronkelijk in 2004 en werd door Outsiders-ontwikkelaar People Can Fly. In 2012 verscheen het vervolg Hell & Damnation, dat tevens ook voor een deel een remake van het origineel was.