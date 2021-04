Overwatch-regisseur verlaat Blizzard

Jeff Kaplan, regisseur van onder andere Overwatch, gaat uitgever Blizzard verlaten. Hiermee komt een einde aan negentien jaar werken bij het bedrijf.

In een bericht op Blizzard’s website geeft Kaplan aan de afgelopen negentien jaar geweldig te hebben gevonden. Hij bedankt iedereen die steun heeft geboden aan Blizzard’s games, medewerkers en spelers. Een reden voor Kaplan’s vertrek werd niet gegeven. Het is daarnaast ook niet duidelijk waar de man nu zal gaan werken. Zijn taken zullen overgenomen worden door een andere Blizzard-veteraan, Aaron Keller.