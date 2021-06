Overwatch krijgt cross-play

Ondanks dat Overwatch 2 al een tijdje in de pijplijn zit blijft Blizzard de fans van het eerste deel continu verblijden met nieuwe features en updates. Ditmaal worden we van een forse feature voorzien.

In de Developer Update zien we Aaron Keller, de Director, die ons het mooie nieuws brengt dat Overwatch cross-play gaat ondersteunen. Dit houdt in dat men straks met spelers op andere platformen kan samenspelen. Alle platformen waar Overwatch op beschikbaar is doet er aan mee: Playstation, Xbox, PC en Nintendo Switch. Om dit te vieren geven ze een gouden lootbox aan iedereen zodra cross-play beschikbaar is.

Keller verteld ook dat het team werkt aan cross-progression, zodat je met hetzelfde account op verschillende platformen kunt spelen. Op de PC is het al een vereiste, console gamers zullen een Battle.net account moeten aanmaken en linken aan je Sony/Microsoft/Nintendo-account om gebruik te kunnen maken van de feature.

Mocht je nu helemaal enthousiast zijn om met je maatje op een ander platform in de ranglijst te klimmen, dan moeten we je toch teleurstellen. Cross-play zal nog niet direct beschikbaar zijn voor de competitieve modus. Blizzard heeft een FAQ opgesteld, welke je hier kunt vinden, met veel extra informatie.