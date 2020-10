Overwatch Halloween Terror 2020 staat voor de deur!

Met de meest griezelige feestdag van het jaar in aantocht maakt Overwatch de startdatum van Halloween Terror 2020 bekend. Het limited-time event belooft weer allerlei uniek skins en cosmetics voor spelers.

Het Halloween-event in Overwatch begint morgen en eindigt op 3 november. Gedurende het event kunnen spelers weer allerlei unieke skins en cosmetics verzamelen voor hun favoriete personages. Op dit moment zijn skins en cosmetics van D.Va, Brigitte, Echo, Sigma en Sombra bevestigd. Hieronder check je de tweet die de releasedatum bekendmaakt:

Ooh… Scary! Overwatch Halloween Terror begins on October 13! pic.twitter.com/3fFvG7Y4Vi — Overwatch (@PlayOverwatch) October 10, 2020

Het Halloween Terror-event in Overwatch vindt al plaats sinds 2016 en is geliefd onder spelers van de game. De afgelopen jaren verschenen verschillende unieke skins tijdens het event, die na afloop niet meer te krijgen zijn. Daarnaast zijn elk jaar speciale griezelige themamodi aanwezig, zoals het inmiddels terugkerende Jukenstein’s Revenge. In deze modus wordt het personage Junkrat omgetoverd tot Dr. Junkenstein, die met zijn zombies kasteel Adlersbrunn aanvalt. Vier spelers zullen er in de modus alles aan moeten doen om te overleven en het kasteel te beschermen.

Overwatch Halloween Terror 2020 begint morgen op 13 oktober en duurt tot 3 november.