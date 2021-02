Overcooked All You Can Eat verscheen eind vorig jaar alleen voor de nieuwe consoles, maar zal in maart ook naar de pc, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch komen.

De game, die door Ghost Town Games is ontwikkeld en door Team17 wordt uitgegeven, zal op 23 maart naar de pc (via Steam), PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch komen voor de prijs van €39,99. Voor de Nintendo Switch en PlayStation 4 zullen fysieke exemplaren verschijnen.

Mocht je niet bekend zijn met deze serie: het is een couch co-op game waarin twee spelers recepten moeten koken. Echter is niets wat het lijkt en verandert het level (de keuken) om de haverklap en voor je het weet is het een chaos. Deze game wordt ook wel eens gezien als de ideale relatietest, maar doe het wel op eigen risico!

Overcooked All You Can Eat is eigenlijk een grote collectie van 200 levels uit beide games, inclusief alle DLC, zeven gloednieuwe levels, een nieuwe assist modus (ook een aanrader voor als je het toch besluit met je vriend(in) te spelen) en alles opnieuw gemaakt tot 4K en 60fps (30fps op Switch). Daarnaast staat er ook cross-platform ondersteuning op de planning. Al zal dat op een later tijdstip gebeuren.

Ook heeft het ontwikkelaar / uitgever-duo dit keer meer toegankelijkheidsopties aan de titel toegevoegd.

“Overcooked All You Can Eat bevat ook nieuwe toegankelijkheidsopties en een hulpmodus, die de optie toevoegt om de niveautijden te verhogen; boost scores toegekend voor elke maaltijd; verleng de receptietijden en de mogelijkheid om het verstrijken van de bestelling uit te schakelen ”

, aldus het persbericht.

“De toegankelijkheidsopties omvatten kleurblinde vriendelijke chef-koksindicatoren, een schaalbare gebruikersinterface en de mogelijkheid om dyslexievriendelijke tekst in te schakelen.”