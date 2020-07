Overcooked: All You Can Eat komt naar PlayStation 5 en Xbox Series X

Ghost Town Games heeft tijdens de laatste Summer Game Fest presentatie aangekondigd dat Overcooked: All You Can Eat dit najaar naar de PlayStation 5 en Xbox Series X zal komen.

De Overcooked games worden door veel fans gezien als een van de beste co-op games van deze generatie consoles. Het is dan ook mooi om te zien dat beide games naar de PlayStation 5 en Xbox Series X zullen komen in de vorm van Overcooked: All You Can Eat.

Het gaat hier dus helaas niet om een vervolg, maar meer een ultimate edition van de al reeds verschenen delen. All You Can Eat bevat alle levels, inclusief de DLC, geremasterd in 4K. Echter komt er wel een veelgevraagde feature, namelijk online multiplayer. Deze komt overigens alleen naar het eerste deel, maar zal wel cross-play ondersteunen. Tot slot zal er ook nieuwe content naar de game komen, maar hoe dat precies in elkaar zit, heeft de ontwikkelaar nog niet onthuld.

In totaal zul je meer dan 200 levels kunnen spelen en ruim 120 chefs kunnen ontgrendelen. Tot slot zijn er ook nieuwe trophies/ achievements vrij te spelen, zodat degene die de originele games al hebben uitgespeeld ook nog een uitdaging hebben.

Overcooked: All You Can Eat verschijnt dit najaar voor de PlayStation 5 en Xbox Series X. Het zou zo maar kunnen dat de game als launchgame voor beide consoles verschijnt, maar dat is nu nog speculatie. We houden het in ieder geval voor jullie in de gaten en hopen dat dit een opzetje is voor een eventuele Overcooked 3!