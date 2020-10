Overcooked 2 ontvangt nieuwe gratis DLC

Overcooked 2 viert de herfst met een gloednieuwe gratis update. Met de Moon Harvest Festival DLC wordt ongetwijfeld weer een hoop chaos gezaaid in de virtuele keuken.

De update werd gisteren onthuld op de website van Team 17, uitgever van Overcooked 2. De update zal vijf nieuwe seizoenskeukens bevatten. Daarnaast verschijnen nieuwe ingrediënten voor een vers recept genaamd Mooncake. Met de ingrediënten kan je drie variaties maken van dit griezelige toetje. Uiteraard brengt de update ook allerlei nieuwe obstakels mee, waaronder leliebladeren. De drijvende blaadjes zullen er ongetwijfeld voor zorgen dat de chaos in de keuken compleet wordt.

De Overcooked-games zorgen al sinds 2016 voor krankzinnig co-op plezier. Spelers worden maximaal met zijn vieren in een keuken geplaatst, waar zo snel mogelijk gesneden, gekookt, geserveerd én afgewassen moet worden. Ondertussen voltrekken zich allerlei bizarre taferelen die het koken bemoeilijken. Zo kan de keuken ineens worden omgedraaid of kan de vloer bewegen. De games vormen een prima test voor mening vriendschap, omdat spelers onder hoge druk moeten communiceren en handelen.

Overcooked 1 & 2 zijn voor zowat elk platform beschikbaar, van PC tot Nintendo Switch. In juli werd bekend dat de Overcooked-games ook naar de next-gen consoles komen in de All You Can Eat-uitgave.