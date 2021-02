Overcooked 2 is tot 16 februari gratis te spelen op de Switch

Altijd al een keer Overcooked 2 willen uitproberen? Als je een Switch hebt, kan dat! Tot 16 februari kun je de couch co-op game namelijk gratis spelen.

Deze mogelijkheid dient zich net op tijd voor Valentijnsdag, want als er een game is die je relatie op de proef kan stellen, is het wel Overcooked. Het enige wat je wel nodig hebt om gebruik te kunnen maken van de actie is een Switch Online abbonement.

Overcooked is een couch co-op game waarin twee koks samen moeten werken om zo veel mogelijk gerechten te maken. Echter hebben alle levels een eigen twist. Denk hierbij aan draaiende platforms of zelf trappen die zich ineens verplaatsen. Het kan er dus nogal chaotisch aan toe gaan.

Mocht je er een uitdaging in zien dan is het zeker een aanrader om de game eens te testen!