De teasers van de mogelijke komst van Outriders naar Xbox Game Pass blijken inderdaad te kloppen. De game komt op 1 april naar de service van Microsoft, echter niet voor de pc-versie ervan.

Vorige week kregen we een aantal mysterieuze Tweets van het Game Pass-account te lezen en het leek ook niks anders dan een teaser voor de komst van Outriders wezen. Dit blijkt dus ook waar te zijn. We wisten destijds nog niet de specifieke details, maar het blijkt dus inderdaad dat de game vanaf dag één op de service verkrijgbaar is, maar dan wel alleen voor Xbox en mobile.

Het is niet de eerste keer dat er een third party titel naar Xbox Game Pass komt, maar normaliter zijn dit of wat kleinere games (zowel in budget als in omvang) of games waar Microsoft (financieel) aan heeft meegeholpen.

Het komt er dus wel op neer dat als je de game op pc wil spelen, je deze game wel gewoon voor de volle mep van Steam moet halen. Het lijkt er dus op dat Square Enix tevreden is met het aantal pre-orders in de digitale winkel van Valve en de ontvangst van de demo door de fans.

Over de demo gesproken: deze heeft inmiddels een grote patch ontvangen, die nu te downloaden is. Deze fixt onder andere problemen wat crashes en brengt matchmaking verbeteringen met zich mee. Onlangs schreef Eurogamer een leuk stukje over een gamer die zich in zeer korte tijd ruim 250 (!) uur wist te vermaken met het voorproefje op People Can Fly’s third party shooter.